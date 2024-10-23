Генштаб: п’ять боїв за добу було на Харківському напрямку, 13 на Куп’янському

Про бої та обстріли Харківської області поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За добу ворог марно намагався наступати на Харківському напрямку. За даними Генштабу, ЗСУ відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував наші позиції 13 разів.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової”, – додали у ГШ.

Під авіаударами окупантів опинилися такі населені пункти області: П’ятихатки, Черкаська Лозова, Харків, Гороховатка, Борівська Андріївка, Зелений Гай, Богуславка, Куп’янськ-Вузловий, Новоплатонівка.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.