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Генштаб: п’ять боїв за добу було на Харківському напрямку, 13 на Куп’янському

Україна 08:27   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: п’ять боїв за добу було на Харківському напрямку, 13 на Куп’янському

Про бої та обстріли Харківської області поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За добу ворог марно намагався наступати на Харківському напрямку. За даними Генштабу, ЗСУ відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував наші позиції 13 разів.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової”, – додали у ГШ.

Під авіаударами окупантів опинилися такі населені пункти області: П’ятихатки, Черкаська Лозова, Харків, Гороховатка, Борівська Андріївка, Зелений Гай, Богуславка, Куп’янськ-Вузловий, Новоплатонівка.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 08:27;

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