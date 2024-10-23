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Генштаб: пять боев за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском

Украина 08:27   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: пять боев за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

О боях и обстрелах Харьковской области проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

За сутки враг безуспешно пытался наступать на Харьковском направлении. По данным Генштаба, ВСУ отбивали атаки РФ в районе Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении враг штурмовал наши позиции 13 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой», – добавили в ГШ.

Под авиаударами оккупантов оказались такие населенные пункты области: Пятихатки, Черкасская Лозовая, Харьков, Гороховатка, Боровская Андреевка, Зеленый Гай, Богуславка, Купянск-Узловой и Новоплатоновка.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах Харьковской области проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.".