Генштаб: пять боев за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и обстрелах Харьковской области проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
За сутки враг безуспешно пытался наступать на Харьковском направлении. По данным Генштаба, ВСУ отбивали атаки РФ в районе Волчанска и Старицы.
На Купянском направлении враг штурмовал наши позиции 13 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой», – добавили в ГШ.
Под авиаударами оккупантов оказались такие населенные пункты области: Пятихатки, Черкасская Лозовая, Харьков, Гороховатка, Боровская Андреевка, Зеленый Гай, Богуславка, Купянск-Узловой и Новоплатоновка.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах Харьковской области проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.".