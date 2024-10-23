Мужчина погиб в огне в Богодуховском районе, горел дом – данные от ГСЧС

Утром 23 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки в регионе возникло 16 пожаров.

Пять раз спасатели выезжали на обследование территорий после обстрелов Харькова и области.

«Ночью на 23 октября Харьков и пригород несколько раз были атакованы вражеской авиацией. Зафиксированы попадания в Киевском и Холодногорском районах и Харьковском районе области. Взрывами повреждено остекление зданий и жилых домов. В результате одного из попаданий КАБа в с. Лесное Малоданиловской громады 3 человека получили ранения», – уточнили в ГСЧС.

А накануне в 17:17 в Богодуховском районе горел дом, площадь возгорания – 80 м. кв.

«В очаге пожара пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины. Локализация огня прошла в 18:05, ликвидация – в 19:48. Причина возникновения возгорания устанавливается», – добавили спасатели.