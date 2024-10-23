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Чоловік загинув у вогні у Богодухівському районі, горів будинок: дані від ДСНС

Події 08:10   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чоловік загинув у вогні у Богодухівському районі, горів будинок: дані від ДСНС

Вранці 23 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні виникло 16 пожеж. 

П’ять разів рятувальники виїжджали на обстеження територій після обстрілу Харкова та області.

“Вночі проти 23 жовтня Харків та передмістя кілька разів були атаковані ворожою авіацією. Зафіксовані влучання у Київському й Холодногірському районах міста та Харківському районі області. Вибухами пошкоджено скління будівель та житлових будинків. Внаслідок одного із влучань КАБу у с. Лісне Малоданилівської громади 3 особи зазнали поранень”, – уточнили у ДСНС.

А напередодні о 17:17 у Богодухівському районі горів будинок, площа займання – 80 кв.

“В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 45-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 18:05, ліквідація – о 19:48. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні виникло 16 пожеж. ".