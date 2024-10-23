Live
  • Ср 23.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.71

Четверо раненых, один погибший, есть разрушения: последствия обстрелов области

Происшествия 08:47   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Четверо раненых, один погибший, есть разрушения: последствия обстрелов области Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 23 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах обстрелах Харькова и области – пострадавших и разрушениях.

Ночью враг обстрелял Харьковский район – «прилетело» по селу Лесное. Вследствие удара пострадали трое людей, повреждены пять частных домов и хозпостройка. А накануне вечером оккупанты сбросили КАБы на Харьков. Разрушены нежилые помещения, выбиты стекла. Пострадавших нет, сообщил Синегубов.

Также в течение дня ВС РФ били по Купянскому району. Есть погибшие и раненые.

«09:30 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате попадания дрона погиб 54-летний мужчина. 15:15 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела разрушен 1 частный дом и частично повреждены 9 соседних домов и 1 автомобиль. 16:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадала 65-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.

Читайте также: Новости Харькова – главное за 23.10: ночной «прилет» по пригороду Харькова

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Новости Харькова – главное за 23.10: ночные «прилеты», раненые, разрушения
Новости Харькова – главное за 23.10: ночные «прилеты», раненые, разрушения
23.10.2024, 09:09
Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения
Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения
22.10.2024, 22:23
Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду
Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду
23.10.2024, 07:01
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Какую глобальную задачу решает РФ прорывом к Осколу на Харьковщине — Машовец
Какую глобальную задачу решает РФ прорывом к Осколу на Харьковщине — Машовец
23.10.2024, 09:00

Новости по теме:

08:27
Генштаб: пять боев за сутки было на Харьковском направлении, 13 – на Купянском
08:10
Мужчина погиб в огне в Богодуховском районе, горел дом – данные от ГСЧС
07:01
Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду
22:10
Под Харьковом КАБ упал в Черкасской Лозовой, на Купянщине — погибший и раненая
10:25
За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Четверо раненых, один погибший, есть разрушения: последствия обстрелов области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах обстрелах Харькова и области – пострадавших и разрушениях.".