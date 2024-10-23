Четверо раненых, один погибший, есть разрушения: последствия обстрелов области

Утром 23 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах обстрелах Харькова и области – пострадавших и разрушениях.

Ночью враг обстрелял Харьковский район – «прилетело» по селу Лесное. Вследствие удара пострадали трое людей, повреждены пять частных домов и хозпостройка. А накануне вечером оккупанты сбросили КАБы на Харьков. Разрушены нежилые помещения, выбиты стекла. Пострадавших нет, сообщил Синегубов.

Также в течение дня ВС РФ били по Купянскому району. Есть погибшие и раненые.

«09:30 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате попадания дрона погиб 54-летний мужчина. 15:15 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела разрушен 1 частный дом и частично повреждены 9 соседних домов и 1 автомобиль. 16:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадала 65-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.