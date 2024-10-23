Четверо поранених, один загиблий, є руйнування: наслідки обстрілів області
Вранці 23 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати обстрілів Харкова та області – постраждалих та руйнування.
Вночі ворог обстріляв Харківський район – “прилетіло” по селу Лісне. Внаслідок удару постраждали троє людей, пошкоджені п’ять приватних будинків та господарська споруда. А напередодні увечері окупанти скинули КАБи на Харків. Зруйновані нежитлові приміщення, вибиті вікна. Постраждалих немає, повідомив Синєгубов.
Також протягом дня ЗС РФ били по Куп’янському району. Є загиблі та поранені.
“09:30 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок влучання дрона загинув 54-річний чоловік. 15:15 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків і 1 автомобіль. 16:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка“, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 08:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати обстрілів Харкова та області – постраждалих та руйнування.".