Четверо поранених, один загиблий, є руйнування: наслідки обстрілів області

Вранці 23 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати обстрілів Харкова та області – постраждалих та руйнування.

Вночі ворог обстріляв Харківський район – “прилетіло” по селу Лісне. Внаслідок удару постраждали троє людей, пошкоджені п’ять приватних будинків та господарська споруда. А напередодні увечері окупанти скинули КАБи на Харків. Зруйновані нежитлові приміщення, вибиті вікна. Постраждалих немає, повідомив Синєгубов.

Також протягом дня ЗС РФ били по Куп’янському району. Є загиблі та поранені.

“09:30 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок влучання дрона загинув 54-річний чоловік. 15:15 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків і 1 автомобіль. 16:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка“, – написав начальник ХОВА.