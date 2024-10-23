Новини Харкова – головне за 23.10: нічний “приліт” по передмістю Харкова

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07:15

Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю

У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20. Як виявилося, ворог ударив по Малоданилівській громаді, повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Обстріляний один з населених пунктів Малоданилівської громади. Є постраждалі серед населення та руйнування житлової забудови», – написав Гололобов.