Новини Харкова – головне за 23.10: нічний “приліт” по передмістю Харкова
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю
У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20. Як виявилося, ворог ударив по Малоданилівській громаді, повідомив її голова Олександр Гололобов.
«Обстріляний один з населених пунктів Малоданилівської громади. Є постраждалі серед населення та руйнування житлової забудови», – написав Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".