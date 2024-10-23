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Новини Харкова – головне за 23.10: нічний “приліт” по передмістю Харкова

Україна 07:15   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 23.10: нічний “приліт” по передмістю Харкова Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю

У деяких районах Харкова вибухи пролунали близько 03:20. Як виявилося, ворог ударив по Малоданилівській громаді, повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Обстріляний один з населених пунктів Малоданилівської громади. Є постраждалі серед населення та руйнування житлової забудови», – написав Гололобов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:15;

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