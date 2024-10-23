Біля Вовчанська йде бій, РФ штурмує Куп’янщину: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗС РФ вдарили з авіації по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій триває.
Дві штурмові дії окупантів відбиті поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, атаки, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ вдарили з авіації по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".