Біля Вовчанська йде бій, РФ штурмує Куп’янщину: дані Генштабу на 16:00

ЗС РФ вдарили з авіації по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій триває.

Дві штурмові дії окупантів відбиті поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої.