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Біля Вовчанська йде бій, РФ штурмує Куп’янщину: дані Генштабу на 16:00

Суспільство 16:50   23.10.2024
Вікторія Яковенко
Біля Вовчанська йде бій, РФ штурмує Куп’янщину: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

ЗС РФ вдарили з авіації по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій триває.

Дві штурмові дії окупантів відбиті поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ вдарили з авіації по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".