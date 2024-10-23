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Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00

Общество 16:50   23.10.2024
Виктория Яковенко
Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

ВС РФ ударили из авиации по городу Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боя. Украинские войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой продолжается.

Два штурмовых действия оккупантов отбиты вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степовой Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ ударили из авиации по городу Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".