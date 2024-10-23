Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
ВС РФ ударили из авиации по городу Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боя. Украинские войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой продолжается.
Два штурмовых действия оккупантов отбиты вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степовой Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя.
Читайте также: Враг ударил по переправам через реку Оскол на Купянщине – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ ударили из авиации по городу Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".