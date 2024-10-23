Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00

ВС РФ ударили из авиации по городу Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боя. Украинские войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой продолжается.

Два штурмовых действия оккупантов отбиты вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степовой Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя.