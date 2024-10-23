Враг ударил по переправам через реку Оскол на Купянщине – Синегубов
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За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 обстрелов КАБами. В том числе «прилетело» по областному центру, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Два района, больших разрушений нет. Обстрелам подвергся и север области. Купянское направление – самое тяжелое. На левом берегу реки Оскол мы не можем обеспечить восстановление критической инфраструктуры, а враг ее постоянно уничтожает. Вчера были нанесены врагом удары по переправам через эту реку, что усложняет эвакуационные мероприятия», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, оскол, переправа, синегубов, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 обстрелов КАБами. В том числе «прилетело» по областному центру, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".