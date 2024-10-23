Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов

За добу на Харківщині зафіксували 11 обстрілів КАБами. У тому числі «прилетіло» по обласному центру, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Два райони, великих руйнувань немає. Обстрілів зазнала і північ області. Куп’янський напрямок – найважчий. На лівому березі річки Оскіл ми не можемо забезпечити відновлення критичної інфраструктури, а ворог її постійно знищує. Вчора було завдано ворогом ударів по переправах через цю річку, що ускладнює евакуаційні заходи», – зазначив Синєгубов.