Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов
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За добу на Харківщині зафіксували 11 обстрілів КАБами. У тому числі «прилетіло» по обласному центру, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Два райони, великих руйнувань немає. Обстрілів зазнала і північ області. Куп’янський напрямок – найважчий. На лівому березі річки Оскіл ми не можемо забезпечити відновлення критичної інфраструктури, а ворог її постійно знищує. Вчора було завдано ворогом ударів по переправах через цю річку, що ускладнює евакуаційні заходи», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: евакуація, КАБ, оскол, переправа, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині зафіксували 11 обстрілів КАБами. У тому числі «прилетіло» по обласному центру, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".