Live
  • Ср 23.10.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.71

Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов

Події 15:26   23.10.2024
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов скриншот

За добу на Харківщині зафіксували 11 обстрілів КАБами. У тому числі «прилетіло» по обласному центру, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Два райони, великих руйнувань немає. Обстрілів зазнала і північ області. Куп’янський напрямок – найважчий. На лівому березі річки Оскіл ми не можемо забезпечити відновлення критичної інфраструктури, а ворог її постійно знищує. Вчора було завдано ворогом ударів по переправах через цю річку, що ускладнює евакуаційні заходи», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Бої та обстріли на півночі Харківщини: ОТУВ “Харків” про ситуацію на фронті

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов
Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов
23.10.2024, 15:26
Що буде з цінами на хліб і олію: ХОВА розповіла про врожайність на Харківщині
Що буде з цінами на хліб і олію: ХОВА розповіла про врожайність на Харківщині
23.10.2024, 15:09
Чи зростуть ціни на картоплю і цибулю на Харківщині: дефіцит не прогнозують
Чи зростуть ціни на картоплю і цибулю на Харківщині: дефіцит не прогнозують
23.10.2024, 14:20
У Харкові побили й пограбували чоловіка: підозрюють жителів Пісочина (фото)
У Харкові побили й пограбували чоловіка: підозрюють жителів Пісочина (фото)
23.10.2024, 13:57
Новини Харкова – головне за 23.10: “прильоти”, пенсії лікарів харківських МСЕК
Новини Харкова – головне за 23.10: “прильоти”, пенсії лікарів харківських МСЕК
23.10.2024, 15:29
Понад половина лікарів харківських МСЕК мають пенсії – ХАЦ дослідив декларації
Понад половина лікарів харківських МСЕК мають пенсії – ХАЦ дослідив декларації
23.10.2024, 12:50

Новини за темою:

11:15
Яку допомогу отримають евакуйовані мешканці Куп’янського району – дані ХОВА
15:38
«Бракує місць»: харків’ян просять забрати котів і собак з притулку (фото)
11:55
“Повернулися – будинок горить”: жителі Ківшарівки про ситуацію у селищі
18:54
По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі
11:58
Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)

Ви читали новину: «Ворог вдарив по переправах через річку Оскіл на Куп’янщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині зафіксували 11 обстрілів КАБами. У тому числі «прилетіло» по обласному центру, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".