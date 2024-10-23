Новости Харькова – главное за 23.10: ночной «прилет» по пригороду Харькова
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:15
Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду
В некоторых районах Харькова взрывы прозвучали около 03:20. Как оказалось, враг ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Олександр Гололобов.
«Обстрелян один из населенных пунктов Малоданиловской громады. Есть пострадавшие среди населения и разрушение жилой застройки», – написал Гололобов.
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 07:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".