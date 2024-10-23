Новости Харькова – главное за 23.10: ночной «прилет» по пригороду Харькова

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07:15

Ночью в Харькове были слышны взрывы, «прилетело» по пригороду

В некоторых районах Харькова взрывы прозвучали около 03:20. Как оказалось, враг ударил по Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Олександр Гололобов.

«Обстрелян один из населенных пунктов Малоданиловской громады. Есть пострадавшие среди населения и разрушение жилой застройки», – написал Гололобов.