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Чем били ночью оккупанты по Харькову и области, рассказали в прокуратуре

Происшествия 10:34   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Чем били ночью оккупанты по Харькову и области, рассказали в прокуратуре

Накануне ночью оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский район Харькова. Также «прилетело» по селу Лесное Малоданиловской громады.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили по Харькову и пригороду ФАБ-250 с УМПК.

«Попадание зафиксировано в промышленной зоне. В результате взрывов незначительные повреждения получили несколько частных домовладений и многоэтажек. К счастью, без пострадавших», – прокомментировали в прокуратуре обстрел Харькова.

В Лесном повреждены десять частных домов, гаражи, хозпостройки.

«75-летняя женщина и мужчина 80 лет получили ранения. Также 39-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне ночью оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский район Харькова. Также «прилетело» по селу Лесное Малоданиловской громады.".