Чем били ночью оккупанты по Харькову и области, рассказали в прокуратуре

Накануне ночью оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский район Харькова. Также «прилетело» по селу Лесное Малоданиловской громады.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили по Харькову и пригороду ФАБ-250 с УМПК.

«Попадание зафиксировано в промышленной зоне. В результате взрывов незначительные повреждения получили несколько частных домовладений и многоэтажек. К счастью, без пострадавших», – прокомментировали в прокуратуре обстрел Харькова.

В Лесном повреждены десять частных домов, гаражи, хозпостройки.

«75-летняя женщина и мужчина 80 лет получили ранения. Также 39-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс», – добавили правоохранители.