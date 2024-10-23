Чем били ночью оккупанты по Харькову и области, рассказали в прокуратуре
Накануне ночью оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский район Харькова. Также «прилетело» по селу Лесное Малоданиловской громады.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили по Харькову и пригороду ФАБ-250 с УМПК.
«Попадание зафиксировано в промышленной зоне. В результате взрывов незначительные повреждения получили несколько частных домовладений и многоэтажек. К счастью, без пострадавших», – прокомментировали в прокуратуре обстрел Харькова.
В Лесном повреждены десять частных домов, гаражи, хозпостройки.
«75-летняя женщина и мужчина 80 лет получили ранения. Также 39-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс», – добавили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, прокуратура, рф;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 10:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне ночью оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский район Харькова. Также «прилетело» по селу Лесное Малоданиловской громады.".