Чим били вночі окупанти по Харкову та області, розповіли у прокуратурі

Напередодні вночі окупанти обстріляли Київський та Холодногірський район Харкова. Також “прилетіло” по селу Лісне Малоданилівської громади.

За даними Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ випустили по Харкову та передмістю ФАБ-250 з УМПК.

“Влучання зафіксовано у промисловій зоні. Внаслідок вибухів незначних пошкоджень зазнали декілька приватних домоволодінь та багатоповерхівок. На щастя, без постраждалих”, – прокоментували у прокуратурі обстріл Харкова.

У Лісному пошкоджені десять приватних будинків, гаражі, господарські будівлі.

“75-річна жінка та чоловік 80 років отримали поранення. Також 39-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес”, – додали правоохоронці.