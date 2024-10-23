Чим били вночі окупанти по Харкову та області, розповіли у прокуратурі
Напередодні вночі окупанти обстріляли Київський та Холодногірський район Харкова. Також “прилетіло” по селу Лісне Малоданилівської громади.
За даними Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ випустили по Харкову та передмістю ФАБ-250 з УМПК.
“Влучання зафіксовано у промисловій зоні. Внаслідок вибухів незначних пошкоджень зазнали декілька приватних домоволодінь та багатоповерхівок. На щастя, без постраждалих”, – прокоментували у прокуратурі обстріл Харкова.
У Лісному пошкоджені десять приватних будинків, гаражі, господарські будівлі.
“75-річна жінка та чоловік 80 років отримали поранення. Також 39-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес”, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 10:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні вночі окупанти обстріляли Київський та Холодногірський район Харкова. Також “прилетіло” по селу Лісне Малоданилівської громади.".