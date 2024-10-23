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Залишилися без світла, зв’язку, інтернету: ворог обстріляв Золочівську громаду

Події 09:35   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Залишилися без світла, зв’язку, інтернету: ворог обстріляв Золочівську громаду Фото: Зоря-news

Напередодні увечері ворог обстріляв із артилерії село Лютівка. Населений пункт під ударами другий день поспіль.

Фото: Зоря-news
Фото: Зоря-news

Російські окупанти другий день поспіль завдають ударів по селу Лютівка, Золочівської громади. Цього разу били артилерією. За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка 22 жовтня в результаті ударів о 22:30 було знищено приватний будинок, ще два домоволодіння пошкоджено, відсутне світло, звʼязок та інтернет. Обійшлося без жертв”, – повідомили у “Зоря-news”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні увечері ворог обстріляв із артилерії село Лютівка. Населений пункт під ударами другий день поспіль.".