Залишилися без світла, зв’язку, інтернету: ворог обстріляв Золочівську громаду

Напередодні увечері ворог обстріляв із артилерії село Лютівка. Населений пункт під ударами другий день поспіль.

“Російські окупанти другий день поспіль завдають ударів по селу Лютівка, Золочівської громади. Цього разу били артилерією. За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка 22 жовтня в результаті ударів о 22:30 було знищено приватний будинок, ще два домоволодіння пошкоджено, відсутне світло, звʼязок та інтернет. Обійшлося без жертв”, – повідомили у “Зоря-news”.