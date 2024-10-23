Залишилися без світла, зв’язку, інтернету: ворог обстріляв Золочівську громаду
Фото: Зоря-news
Напередодні увечері ворог обстріляв із артилерії село Лютівка. Населений пункт під ударами другий день поспіль.
“Російські окупанти другий день поспіль завдають ударів по селу Лютівка, Золочівської громади. Цього разу били артилерією. За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка 22 жовтня в результаті ударів о 22:30 було знищено приватний будинок, ще два домоволодіння пошкоджено, відсутне світло, звʼязок та інтернет. Обійшлося без жертв”, – повідомили у “Зоря-news”.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 09:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні увечері ворог обстріляв із артилерії село Лютівка. Населений пункт під ударами другий день поспіль.".