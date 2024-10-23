Остались без света, связи и интернета: враг обстрелял Золочевскую громаду
Фото: Зоря-news
Накануне вечером враг обстрелял из артиллерии село Лютовка. Населенный пункт под ударами – второй день подряд.
«Российские оккупанты второй день подряд наносят удары по селу Лютовка, Золочевской громады. На этот раз били артиллерией. По информации начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, 22 октября в результате ударов в 22:30 был уничтожен частный дом, еще два домовладения повреждены, отсутствует свет, связь и интернет. Обошлось без жертв», – сообщает «Зоря-news».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Золочевкая громада, коваленко, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером враг обстрелял из артиллерии село Лютовка. Населенный пункт под ударами – второй день подряд.".