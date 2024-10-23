Live
  • Ср 23.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.71

Остались без света, связи и интернета: враг обстрелял Золочевскую громаду

Происшествия 09:35   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Остались без света, связи и интернета: враг обстрелял Золочевскую громаду Фото: Зоря-news

Накануне вечером враг обстрелял из артиллерии село Лютовка. Населенный пункт под ударами – второй день подряд.

Фото: Зоря-news
Фото: Зоря-news

«Российские оккупанты второй день подряд наносят удары по селу Лютовка, Золочевской громады. На этот раз били артиллерией. По информации начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко, 22 октября в результате ударов в 22:30 был уничтожен частный дом, еще два домовладения повреждены, отсутствует свет, связь и интернет. Обошлось без жертв», – сообщает «Зоря-news».

Читайте также: Четверо раненых, один погибший, есть разрушения: последствия обстрелов области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Новости Харькова – главное за 23.10: ночные «прилеты», раненые, разрушения
Новости Харькова – главное за 23.10: ночные «прилеты», раненые, разрушения
23.10.2024, 10:43
Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку
Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку
22.10.2024, 17:58
Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения
Взрывы в Харькове: КАБы прилетели по двум районам города, какие разрушения
22.10.2024, 22:23
Чем били ночью оккупанты по Харькову и области, рассказали в прокуратуре
Чем били ночью оккупанты по Харькову и области, рассказали в прокуратуре
23.10.2024, 10:34

Новости по теме:


Вы читали новость: «Остались без света, связи и интернета: враг обстрелял Золочевскую громаду»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером враг обстрелял из артиллерии село Лютовка. Населенный пункт под ударами – второй день подряд.".