В Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают жителей Песочина (фото)

Харьковские правоохранители задержали двух вероятных нападавших, которые ограбили мужчину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о том, что в Новобаварском районе неизвестные избили 54-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон, 15 тыс. грн и банковские карты, получили 22 октября около 10:30.

Правоохранители выехали на место происшествия. Опросили свидетелей и установили приметы нападавших. Копы подозревают 21-летнего и 30-летнего судимых жителей поселка Песочин. Полицейские изъяли у них вещественные доказательства – телефон потерпевшего, деньги и банковские карты.

Фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст.186 (грабеж) УКУ. Если вину мужчин докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.