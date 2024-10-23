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В Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают жителей Песочина (фото)

Общество 13:57   23.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове избили и ограбили мужчину: подозревают жителей Песочина (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители задержали двух вероятных нападавших, которые ограбили мужчину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о том, что в Новобаварском районе неизвестные избили 54-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон, 15 тыс. грн и банковские карты, получили 22 октября около 10:30.

Правоохранители выехали на место происшествия. Опросили свидетелей и установили приметы нападавших. Копы подозревают 21-летнего и 30-летнего судимых жителей поселка Песочин. Полицейские изъяли у них вещественные доказательства – телефон потерпевшего, деньги и банковские карты.

Фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст.186 (грабеж) УКУ. Если вину мужчин докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

ограбили мужчину в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
ограбили мужчину в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 13:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители задержали двух вероятных нападавших, которые ограбили мужчину.".