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У Харкові побили й пограбували чоловіка: підозрюють жителів Пісочина (фото)

Суспільство 13:57   23.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові побили й пограбували чоловіка: підозрюють жителів Пісочина (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Харківські правоохоронці затримали двох ймовірних нападників, які пограбували чоловіка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про те, що в Новобаварському районі невідомі побили 54-річного чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон, 15 тис. грн та банківські картки отримали 22 жовтня близько 10:30.

Правоохоронці виїхали на місце події. Опитали свідків та встановили прикмети нападників. Копи підозрюють 21-річного та 30-річного раніше судимих мешканців селища Пісочин. Поліцейські вилучили у них речові докази – телефон потерпілого, гроші та банківські картки.

Наразі фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

ограбили мужчину в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
ограбили мужчину в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 13:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці затримали двох ймовірних нападників, які пограбували чоловіка.".