У Харкові побили й пограбували чоловіка: підозрюють жителів Пісочина (фото)

Харківські правоохоронці затримали двох ймовірних нападників, які пограбували чоловіка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про те, що в Новобаварському районі невідомі побили 54-річного чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон, 15 тис. грн та банківські картки отримали 22 жовтня близько 10:30.

Правоохоронці виїхали на місце події. Опитали свідків та встановили прикмети нападників. Копи підозрюють 21-річного та 30-річного раніше судимих мешканців селища Пісочин. Поліцейські вилучили у них речові докази – телефон потерпілого, гроші та банківські картки.

Наразі фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст.186 (грабіж) ККУ. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.