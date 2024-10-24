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РФ била из авиации, атаковала позиции СОУ 18 раз. ГШ о ситуации на Харьковщине

Украина 08:32   24.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ била из авиации, атаковала позиции СОУ 18 раз. ГШ о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах РФ по населенным пунктам области сообщил утром 24 октября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и Тихого девять раз. Столько же – ВС РФ пытались наступать и на Купянщине, рассказали в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского», – написали в ГШ.

Также враг бил из авиации в течение суток по Безрукам, Козачей Лопани, Липцам, Шевяковке, Сотницкому Казачку и Купянску.

Потери россиян, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах РФ по населенным пунктам области сообщил утром 24 октября Генштаб ВСУ.".