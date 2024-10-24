РФ била из авиации, атаковала позиции СОУ 18 раз. ГШ о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах РФ по населенным пунктам области сообщил утром 24 октября Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и Тихого девять раз. Столько же – ВС РФ пытались наступать и на Купянщине, рассказали в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского», – написали в ГШ.
Также враг бил из авиации в течение суток по Безрукам, Козачей Лопани, Липцам, Шевяковке, Сотницкому Казачку и Купянску.
Потери россиян, по данным Генштаба, таковы:
Читайте также: Мужчина пострадал на Харьковщине, подорвался на взрывоопасном предмете – ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Купянщина, наступ, наступление, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ била из авиации, атаковала позиции СОУ 18 раз. ГШ о ситуации на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 08:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах РФ по населенным пунктам области сообщил утром 24 октября Генштаб ВСУ.".