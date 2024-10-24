РФ била з авіації, атакувала позиції 18 разів. ГШ про ситуацію на Харківщині

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари РФ по населених пунктах області повідомив вранці 24 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції у районі Вовчанська та Тихого дев’ять разів. Стільки ж – ЗС РФ намагалися наступати й на Куп’янщині, розповіли в Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого”, – написали у ГШ.

Також ворог бив з авіації протягом доби по Безруках, Козачій Лопані, Липцях, Шев’яківці, Сотницькому Козачку та Куп’янську.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі: