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РФ била з авіації, атакувала позиції 18 разів. ГШ про ситуацію на Харківщині

Україна 08:32   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ била з авіації, атакувала позиції 18 разів. ГШ про ситуацію на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари РФ по населених пунктах області повідомив вранці 24 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції у районі Вовчанська та Тихого дев’ять разів. Стільки ж – ЗС РФ намагалися наступати й на Куп’янщині, розповіли в Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого”, – написали у ГШ.

Також ворог бив з авіації протягом доби по Безруках, Козачій Лопані, Липцях, Шев’яківці, Сотницькому Козачку та Куп’янську.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари РФ по населених пунктах області повідомив вранці 24 жовтня Генштаб ЗСУ.".