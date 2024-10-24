В Чугуеве полицейские проверяли у мужчины документы, а нашли гранаты
Фото: Полиция Харьковской области
У 43-летнего одессита нашли гранату Ф-1, корпус гранаты РГД-5 и два взрывателя УЗРГМ-2, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
«В городе Чугуев во время исполнения служебных обязанностей полицейские остановили мужчину для проверки документов. Во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено два корпуса гранаты с взрывателями. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Чугуевского РУП», – написали полицейские.
Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Мужчине уже вручили подозрение, добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: граната, полиция, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 11:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У 43-летнего одессита нашли гранату Ф-1, корпус гранаты РГД-5 и два взрывателя УЗРГМ-2, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".