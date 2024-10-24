В Чугуеве полицейские проверяли у мужчины документы, а нашли гранаты

У 43-летнего одессита нашли гранату Ф-1, корпус гранаты РГД-5 и два взрывателя УЗРГМ-2, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«В городе Чугуев во время исполнения служебных обязанностей полицейские остановили мужчину для проверки документов. Во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено два корпуса гранаты с взрывателями. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Чугуевского РУП», – написали полицейские.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Мужчине уже вручили подозрение, добавили в полиции.