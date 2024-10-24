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В Чугуеве полицейские проверяли у мужчины документы, а нашли гранаты

Происшествия 11:48   24.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Чугуеве полицейские проверяли у мужчины документы, а нашли гранаты Фото: Полиция Харьковской области

У 43-летнего одессита нашли гранату Ф-1, корпус гранаты РГД-5 и два взрывателя УЗРГМ-2, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«В городе Чугуев во время исполнения служебных обязанностей полицейские остановили мужчину для проверки документов. Во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено два корпуса гранаты с взрывателями. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Чугуевского РУП», – написали полицейские.

Изъяли гранату 24.10
Фото: Полиция Харьковской области

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Мужчине уже вручили подозрение, добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У 43-летнего одессита нашли гранату Ф-1, корпус гранаты РГД-5 и два взрывателя УЗРГМ-2, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".