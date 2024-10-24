У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати
Фото: Поліція Харківської області
У 43-річного одесита знайшли гранату Ф-1, корпус гранати РГД-5 та два підривачі УЗРГМ-2, повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
“У місті Чугуїв під час виконання службових обов’язків поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час проведення поверхневого огляду було виявлено два корпуси гранати з підривачами. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського РУП“, – написали правоохоронці.
Боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Чоловіку вже вручили підозру, додали у поліції.
Читайте також: Понад $50 тис заробила жінка з Харкова на “передачі” ділянок землі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: граната, поліція, харківщина, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 11:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 43-річного одесита знайшли гранату Ф-1, корпус гранати РГД-5 та два підривачі УЗРГМ-2, повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".