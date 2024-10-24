У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати

У 43-річного одесита знайшли гранату Ф-1, корпус гранати РГД-5 та два підривачі УЗРГМ-2, повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“У місті Чугуїв під час виконання службових обов’язків поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час проведення поверхневого огляду було виявлено два корпуси гранати з підривачами. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського РУП“, – написали правоохоронці.

Боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Чоловіку вже вручили підозру, додали у поліції.