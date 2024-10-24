Live
  • Чт 24.10.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.44

У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати

Події 11:48   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати Фото: Поліція Харківської області

У 43-річного одесита знайшли гранату Ф-1, корпус гранати РГД-5 та два підривачі УЗРГМ-2, повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“У місті Чугуїв під час виконання службових обов’язків поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час проведення поверхневого огляду було виявлено два корпуси гранати з підривачами. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського РУП“, – написали правоохоронці.

Вилучили гранату 24.10
Фото: Поліція Харківської області

Боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Чоловіку вже вручили підозру, додали у поліції.

Читайте також: Понад $50 тис заробила жінка з Харкова на “передачі” ділянок землі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Авіаудар по ринку в Куп’янську: семеро постраждалих, наслідки (фото)
Авіаудар по ринку в Куп’янську: семеро постраждалих, наслідки (фото)
24.10.2024, 12:34
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 45 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 45 тисяч гривень
24.10.2024, 12:08
Яке глобальне завдання вирішує РФ проривом до Осколу на Харківщині – Машовець
Яке глобальне завдання вирішує РФ проривом до Осколу на Харківщині – Машовець
23.10.2024, 09:00
У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати
У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати
24.10.2024, 11:48
“Певна тривога зберігається” – Терехов про ситуацію в Харкові
“Певна тривога зберігається” – Терехов про ситуацію в Харкові
24.10.2024, 10:19
115 військових, танки, артсистеми. Втрати РФ на Харківському напрямку за добу
115 військових, танки, артсистеми. Втрати РФ на Харківському напрямку за добу
24.10.2024, 11:34

Новини за темою:

11:29
Вирішив конфлікт гранатою: на Салтівці чоловік кинув у знайомого снаряд
11:21
Дівчину з гранатою зупинили у будівлі залізничного вокзалу у Харкові
22:51
Предмет, схожий на гранату, підірвав пасажир у харківській маршрутці (відео)
14:28
Розмахував гранатою посеред вулиці: жителю Ізюма «світить» до 7 років тюрми
18:26
Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом

Ви читали новину: «У Чугуєві поліцейські перевіряли у чоловіка документи, а знайшли гранати»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 43-річного одесита знайшли гранату Ф-1, корпус гранати РГД-5 та два підривачі УЗРГМ-2, повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".