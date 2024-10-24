В Харькове слышали взрывы, Синегубов рассказал, куда ударили россияне

Харьковчане слышали взрывы.

21:35

Дополнено:

«В 21:11 россияне нанесли удар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

21:25

Дополнено: Обстреляна территория Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов

«Отсутствует электроснабжение. О пострадавших в настоящее время информация отсутствует», — отметил Гололобов.

21:12

«Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБам», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.