В Харькове слышали взрывы, Синегубов рассказал, куда ударили россияне
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
Харьковчане слышали взрывы.
21:35
Дополнено:
«В 21:11 россияне нанесли удар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
21:25
Дополнено: Обстреляна территория Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов
«Отсутствует электроснабжение. О пострадавших в настоящее время информация отсутствует», — отметил Гололобов.
21:12
«Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБам», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 21:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышали взрывы.".