У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
Харків’яни чули вибухи.
21:35
Доповнено:
“О 21:11 росіяни завдали удар по селу Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок влучання горить трава на відкритій території”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
21:25
Доповнено: Обстріляна територія Малоданилівської громади, повідомив її очільник Олександр Гололобов.
“Відсутнє електропостачання. Про постраждалих наразі інформація відсутня”, – зазначив Гололобов.
21:12
“Харків і район: будьте в укриттях! Ворог завдає ударів КАБам”, – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чули вибухи.".