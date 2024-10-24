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У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни

Події 21:35   24.10.2024
Оксана Якушко
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни

Харків’яни чули вибухи.

21:35

Доповнено:

“О 21:11 росіяни завдали удар по селу Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок влучання горить трава на відкритій території”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

21:25

Доповнено: Обстріляна територія Малоданилівської громади, повідомив її очільник Олександр Гололобов.
“Відсутнє електропостачання. Про постраждалих наразі інформація відсутня”, – зазначив Гололобов.

21:12

“Харків і район: будьте в укриттях! Ворог завдає ударів КАБам”, – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чули вибухи.".