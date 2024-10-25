Домашнего тирана забрали на «скорой» в спецбольницу: муж угрожал убить жену

43-летння женщина обратилась в полицию по поводу угроз и неадекватного поведения со стороны ее 42-летнего мужа – он вел себя агрессивно и угрожал убить жену.

«24 сентября мобильная группа сектора противодействия домашнему насилию отдела превенции Харьковского районного управления полиции № 2 выехала по факту сообщения о совершении домашнего насилия», – написали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После общения с мужчиной копы вызвали бригаду «скорой». Вскоре его доставили в специализированное лечебное учреждение.