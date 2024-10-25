Домашнего тирана забрали на «скорой» в спецбольницу: муж угрожал убить жену
43-летння женщина обратилась в полицию по поводу угроз и неадекватного поведения со стороны ее 42-летнего мужа – он вел себя агрессивно и угрожал убить жену.
«24 сентября мобильная группа сектора противодействия домашнему насилию отдела превенции Харьковского районного управления полиции № 2 выехала по факту сообщения о совершении домашнего насилия», – написали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
После общения с мужчиной копы вызвали бригаду «скорой». Вскоре его доставили в специализированное лечебное учреждение.
Читайте также: Рецидивиста, уже сидевшего за изнасилование, поймали на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: домашний тиран, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Домашнего тирана забрали на «скорой» в спецбольницу: муж угрожал убить жену»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 11:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летння женщина обратилась в полицию по поводу угроз и неадекватного поведения со стороны ее 42-летнего мужа – он вел себя агрессивно и угрожал убить жену.".