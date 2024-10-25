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Домашнього тирана забрали на “швидкій”: чоловік погрожував вбити дружину

Події 11:52   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Домашнього тирана забрали на “швидкій”: чоловік погрожував вбити дружину

43-річна жінка звернулася до поліції щодо погроз та неадекватної поведінки з боку її 42-річного чоловіка – він поводився агресивно і погрожував вбити дружину.

“24 вересня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції №2 виїхала за фактом повідомлення про скоєння домашнього насильства”, – написали у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після спілкування із чоловіком копи викликали бригаду “швидкої”. Незабаром його доставили до спеціалізованого лікувального закладу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річна жінка звернулася до поліції щодо погроз та неадекватної поведінки з боку її 42-річного чоловіка – він поводився агресивно і погрожував вбити дружину.".