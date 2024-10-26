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19-летний сын избил мать в Харькове

Происшествия 17:11   26.10.2024
Оксана Якушко
19-летний сын избил мать в Харькове Фото: Нацполиция

Взрослый сын поднял руку на мать во время ссоры, сообщили в Нацполиции.

48-летняя женщина сообщила полицейским, что ее сын затеял с ней ссору, во время которой вел себя агрессивно, нецензурно ругался и побил женщину.

Правоохранители открыли уголовное производство против 19-летнему обидчику по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 17:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрослый сын поднял руку на мать во время ссоры, сообщили в Нацполиции.".