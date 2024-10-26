19-летний сын избил мать в Харькове

Взрослый сын поднял руку на мать во время ссоры, сообщили в Нацполиции.

48-летняя женщина сообщила полицейским, что ее сын затеял с ней ссору, во время которой вел себя агрессивно, нецензурно ругался и побил женщину.

Правоохранители открыли уголовное производство против 19-летнему обидчику по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.