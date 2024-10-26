19-летний сын избил мать в Харькове
Фото: Нацполиция
Взрослый сын поднял руку на мать во время ссоры, сообщили в Нацполиции.
48-летняя женщина сообщила полицейским, что ее сын затеял с ней ссору, во время которой вел себя агрессивно, нецензурно ругался и побил женщину.
Правоохранители открыли уголовное производство против 19-летнему обидчику по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 17:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрослый сын поднял руку на мать во время ссоры, сообщили в Нацполиции.".