19-річний син побив матір у Харкові

Дорослий син підняв руку на матір під час сварки, повідомили у Нацполіції.

48-річна жінка повідомила поліціянтам, що її син затіяв із нею сварку, під час якої поводився агресивно, нецензурно лаявся і побив жінку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 19-річного кривдника за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) ККУ.