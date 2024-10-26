19-річний син побив матір у Харкові
Дорослий син підняв руку на матір під час сварки, повідомили у Нацполіції.
48-річна жінка повідомила поліціянтам, що її син затіяв із нею сварку, під час якої поводився агресивно, нецензурно лаявся і побив жінку.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти 19-річного кривдника за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 17:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорослий син підняв руку на матір під час сварки, повідомили у Нацполіції.".