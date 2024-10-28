Что планируют россияне на Харьковском направлении — Машовец дал прогноз

ВС РФ пока не добились «внятных результатов» на Харьковском направлении. Так что могут изменить или добавить направления атакующих действий.

Ситуацию на Харьковском направлении подробно проанализировал в обзоре 28 октября военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его мнению, тут армия РФ пытается решить следующие первоочередные задачи: прорваться вдоль реки Северский Донец (по двум берегам) на тактическую глубину; полностью занять север Волчанска и по возможности обойти город с востока через село Тихое; расширить контролируемую зону в приграничье в сторону Липцев. Впечатляющих успехов россияне пока что не демонстрируют.

«Результаты деятельности командования ОТУ «Белгород» противника за этот период выглядят, скажем так – противоречивыми. Особенно после «истории» с Агрегатным заводом в Волчанске. Пожалуй, единственное, чем могут похвастаться в этой зоне россияне — сначала удержанием части, а затем и возвращением под свой контроль остатков с. Глубокое. В остальных случаях — ни попытка в течение нескольких суток октября продвинуться в с. Тихое силами ряда штурмовых групп (иногда даже с бронетехникой), очевидно, из состава 69-й мсд 6-й ОВА, ни такие же попытки по направлению Бугроватка — Старица, ни по направлению Лукьянцы — Липцы или Глубокое — Липцы, в том числе, вдоль Травянского водохранилища, не привели к каким-то «внятным» результатам», — пишет Машовец.

Боевые действия на Харьковском направлении пока что связаны с захватом и потерей ВСУ и ВС РФ отдельных наблюдательных пунктов или позиций. По мнению обозревателя, ситуацию (в том числе и в Волчанске) «вполне возможно, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, считать стабилизированной в оперативно-тактическом смысле».

При этом останавливаться на достигнутом оккупанты вряд ли будут. Так про попытки достичь большего продолжатся. Машовец спрогнозировал, что может попытаться делать противник на тактическом и оперативно-тактическом уровне.

«На «нгу» (направлении главного удара — Ред.) (г. Волчанск и прилегающие к нему территории) — противник, судя по всему, попытается таки обойти город, или с востока (прорвавшись в направлении на Волчанские Хутора, через Тихое), или возобновит атакующие \штурмовые действия по направлению Бугроватка — Старица, или вдоль одного из берегов (или даже сразу вдоль обоих) Северского Донца… Цель — форсировать р. Волчья и создать условия для дальнейшего общего продвижения в сторону Белого Колодца и Рубежного. На вспомогательном направлении, вероятно, противник может немного сместить направление своих атакующих действий и попытаться пробиться к дамбе Травянского водохранилища через «дачи», от с. Глубокое… Или вообще перенести свои главные усилия на дирекцию Зеленое — Нескучное, в общем направлении на Веселое, вдоль реки Муром», — считает военный обозреватель.

Что касается более масштабных замыслов врага, то, по мнению Машовца, речь может идти о расширении фронта.

«Наиболее вероятными направлениями действий противника могут быть – стык Сумской и Харьковской областей, а также дирекция на Двуручную, вдоль правого берега р. Оскол. На данный момент у командования противника просто нет соответствующего объема сил и средств, чтобы спланировать, организовать и устроить это на практике (или хотя бы попытаться это сделать). Однако это вовсе не означает, что оно не видит «этой возможности» или не думает об этом (ну я бы, например, задумывался)», — написал обозреватель.

При этом он отметил, что в ближайшие два месяца станет ясно, какой у врага замысел на зимнюю кампанию. И за этот период россиянам так или иначе придется «решать проблему Волчанска». Так как боевые действия там, не давая значительных результатов, отвлекают значительную часть российских сил из состава ГВ «Север». И эти войска «пригодились бы» под Курском или на Купянском направлении.

«Насколько я понимаю, россиянам для того, чтобы продолжить расширение буферной зоны, потребуются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства… Это при том, что «Суджу отбить» пока не удается (а на дворе уже ноябрь), да и «под Купянском» хоть и удалось прорваться к Осколу, но темпы там тоже — не такие, чтобы надеяться на «скорый и безусловный» успех уже в ближайшее время. Поэтому, если мысленно допустить, что «на зиму» командование противника задумалось «о Славянске и Краматорске», где очевидно, одну из основных партий придется играть ГВ «Запад», всю эту возню, включая Курск и Волчанск, в полосе ГВ» Север» придется — либо «решать кардинальным образом», либо прекращать (пусть и в виде некой стабилизации). Иначе, «столичному» округу придется исключительно самостоятельно, в очень неблагоприятных для себя условиях и с минимумом резервов (а после Покровска, так оно и будет, чем бы там ни закончилось) — и «брать» Купянск, и прорываться «на Боровую и Лиман», и даже попытаться форсировать с севера на юг Северский Донец, по направлению на Северск», — подытожил Машовец.

Он также проанализировал количественный состав и структуру войск РФ, действующих на Харьковском направлении.