Що планують росіяни на Харківському напрямку – Машовець дав прогноз

ЗС РФ поки не досягли “виразних результатів” на Харківському напрямку. Отже, можуть змінити або додати напрямки атакувальних дій.

Ситуацію на Харківському напрямку детально проаналізував у огляді 28 жовтня військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. На його думку, тут армія РФ намагається вирішити такі першочергові завдання: прорватися вздовж річки Сіверський Донець (по двох берегах) на тактичну глибину; повністю зайняти північ Вовчанська та за можливості обійти місто зі сходу через село Тихе; розширити зону контролю в прикордонні в бік Липців. Разючих успіхів росіяни поки що не демонструють.

“Результати діяльності командування ОТУ “Белгород” противника, за цей період, виглядають, скажімо так – суперечливими. Особливо, після “історії” з Агрегатним заводом у Вовчанську. Мабуть, єдине чим можуть похвалитися в цій зоні росіяни – спочатку утриманням частини, а потім й поверненням під свій контроль залишків с. Глибоке. У решті випадків – ані спроба протягом кількох діб жовтня просунутись у с. Тихе, силами ряду штурмових груп (іноді, навіть, з бронетехнікою), очевидно, зі складу 69-ї мсд 6-ї ЗВА, ані такі ж спроби у напрямку Бугруватка – Стариця, або в напрямку Лук’янці – Липці чи Глибоке – Липці, в тому числі вздовж Трав’янського водосховища, не привели до якихось “внятных” результатів“, – пише Машовець.

Бойові дії на Харківському напрямку поки що пов’язані із захопленням і втратою ЗСУ та ЗС РФ окремих спостережних пунктів чи позицій. На думку оглядача, ситуацію (в тому числі й у Вовчанську) “цілком можливо, НА ДАНИЙ МОМЕНТ, вважати стабілізованою… в оперативно-тактичному сенсі”.

При цьому зупинятись на досягнутому окупанти навряд чи будуть. Тож спроби досягти більшого продовжаться. Машовець спрогнозував, що може спробувати робити супротивник на тактичному та оперативно-тактичному рівні.

“На “нгу” (напрямку головного удару – Ред.) (м. Вовчанськ і прилеглі до нього території) – противник, судячи зі всього, спробує таки обійти місто, або зі сходу (прорвавшись у напрямку на Вовчанські Хутори, через Тихе), або відновить атакуючи\штурмові дії у напрямку Бугруватка – Стариця, чи вздовж одного з берегів (чи, навіть, зразу вздовж обох) Сіверського Донця… Мета – таки форсувати р.Вовча й створити умови для подальшого загального просування у бік Білого Колодязя та Рубіжне. На допоміжному напрямку, ймовірно, противник може трохи змістити напрямок своїх атакувальних дій й спробувати пробитися до дамби Трав’янського водосховища через “дачі”, від с.Глибоке… Або, взагалі, перенести свої головні зусилля на дирекцію Зелене – Нескучне, у загальному напрямку на Веселе, вздовж річки Муром“, – вважає військовий оглядач.

Щодо масштабніших задумів ворога, то, на думку Машовця, може йтися про розширення фронту.

“Найбільш ймовірними напрямками дій противника можуть бути – стик Сумської та Харківської областей, а також дирекція на Дворічну, вздовж правого берега р.Оскіл. На даний момент, у командування противника просто немає відповідного обсягу сил й засобів, щоб спланувати, організувати та влаштувати це на практиці (чи, бодай, спробувати це зробити). Однак, це зовсім не означає, що воно не бачить “цієї можливості” чи не думає про це (ну я б, наприклад, таки замислювався)”, – написав оглядач.

При цьому він зазначив, що в найближчі два місяці стане зрозумілим, який у ворога задум на зимову кампанію. І за цей період росіянам так чи інакше доведеться “розв’язувати проблему Вовчанська”. Тому що бойові дії там, не даючи значних результатів, відривають значну частину російських сил зі складу УВ “Північ”. І ці війська “згодилися б” під Курськом чи на Куп’янському напрямку.

“Наскільки я розумію, росіянам для того, аби продовжити розширення буферної зони, потрібні будуть ДОДАТКОВІ сили й засоби… Це при тому, що “Суджу відбити” поки не вдається (а на дворі вже листопад), та й “під Куп’янськом” хоч й вдалося прорватися до Осколу, але темпи там також – не такі, щоб сподіватися на “швидкий та безумовний” успіх вже протягом найближчого часу. Тому, якщо подумки допустити, що “на зиму” командування противника замислилось “про Слов’янськ та Краматорськ”, де очевидно, одну з основних партій доведеться грати УВ “Запад”, усю цю возню, включаючи Курськ та Вовчанськ, у смузі УВ “Север” доведеться – або “вирішувати кардинальним чином”, або припиняти (нехай у вигляді, якоїсь стабілізації). Інакше, “столичному” округу доведеться виключно самостійно, в дуже несприятливих для себе умовах й з мінімумом резервів (а після Покровська, так воно й буде, чим би там не закінчилось) – й “брати” Куп’янськ, й прориватися “на Борову та Лиман”, й навіть спробувати форсувати з півночі на південь Сіверський Донець, у напрямку на Сіверськ”, — підсумував Машовець.

Він також проаналізував кількісний склад та структуру військ РФ, які діють на Харківському напрямку.