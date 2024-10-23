Яке глобальне завдання вирішує РФ проривом до Осколу на Харківщині – Машовець

Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець в огляді 23 жовтня повідомив про суттєві успіхи ЗС РФ на Куп’янському напрямку, а також – цілі ворога.

“Протягом двох крайніх тижнів, противнику на Куп’янському напрямку, очевидно, вдалося досягнути в тактичній зоні достатньо відчутних успішних результатів. Хоча, звісно, не все йому там вдається так, як йому хочеться (чи краще сказати, як він собі напланував)”, — оцінив ситуацію Машовець.

На думку оглядача, росіяни продовжують добиватися тієї ж мети: вийти на кордон по річці Оскіл – на максимально можливій ділянці фронту.

“Ймовірно, напрямком головного удару в цій операції, який явно наносить 1-ша танкова армія (ТА) противника, його командування обрало загальну дирекцію Крохмальне – Глушківка. Окрім цього, ймовірно, в разі сприятливого для противника розвитку ситуації, його командування прийме рішення, щодо подальших дій стосовно самого м.Куп’янськ та цілком ймовірно – у бік с. Борова“, – зазначив військовий оглядач.

Він докладно розібрав, чого росіянам удалося досягти останнім часом.

1. На напрямку Синьківка – Петропавлівка, за оцінкою Машовця, ЗС РФ вдалося обійти Синьківку із заходу і просунутися до річки Гнилиця – вздовж залізниці, за узліссям лісового масиву.

На цьому напрямку, за прогнозом Машовця, ЗС РФ найближчим часом намагатиметься “занести свій фланг на схід”, перерізавши путівці, які ведуть до Синьківки з півдня. Також їхня мета тут – вийти до Осколу навпроти села Голубівка (воно на правому березі). Мета цих дій – вибити Сили оборони, які відбивають ворога в районі Синьківки, та змусити їх відступити в бік Петропавлівки.

2. На напрямках Іванівка – Степова Новоселівка та Кислівка – Степова Новоселівка в росіян поки що особливих успіхів немає, хоча вони активно штурмували тут протягом минулих двох тижнів. На думку військового оглядача, це пояснюється переміщенням зусиль загарбників південніше – на більш успішні для них напрямки Табаївка – Глушківка та Піщане (нижнє) – Кругляківка. При цьому, вважає Машовець, “протягом якогось найближчого часу відновлять активні наступальні дії, причому ОДНОЧАСНО із силами та засобами 6-ї ЗВА та 11-го АК, які діють по напрямках Вільшана – Петропавлівка та Першотравневе – Петропавлівка”. Мета ворога на цій ділянці – вийти на кордон Петропавлівка – Новоосинове, захопивши ці населені пункти. Після цього можливе просування до Курилівки та Ківшарівки.

“Поки у смугах дій цих тактичних груп УВ “Запад” противнику вдалося досягнути достатньо обмежених тактичних успіхів, Однак, безумовно, із виходом його передових підрозділів до р.Оскіл в районі с.Кругляківка (в районі розбитої переправи у Сенькове), варто найближчим часом очікувати різкої активізації цих сил й засобів противника по вищеназваних напрямках. Адже, очевидно, командування противника докладе максимум зусиль, аби мінімізувати розміри та обсяг “відрізаної” (північної) частини нашого плацдарму на р.Оскіл й створити для себе найзручніші умови для захоплення Куп’янська – Вузлового й ліквідації цієї частини нашого плацдарму“, – прогнозує подальший розвиток подій Машовець.

3. Головним успіхом армії РФ на Куп’янському напрямку, за оцінкою військового оглядача, став тактичний прорив у напрямку Табаївка – Піщане (нижнє) та далі на Кругляківку.

Тут, за даними Машовця, армія РФ активно штурмує, зокрема, застосовуючи значну кількість бронетехніки.

“По суті, на цьому напрямку українські війська мають справу з такою собі методою противника, під умовною назвою “таран”, коли противник шляхом ущільнення бойових порядків своїх передових підрозділів й створення “розчавлюючої” переваги у силах та засобах, в тому числі шляхом концентрації бойової техніки та особового складу, намагається проламати “в лоб” передові позиції українських військ. Й бува, досягає певних результатів у цій справі”, — прокоментував Машовець.

4. Ще один напрямок руху, де у росіян є успіхи, – це просування у напрямку Джерельне – Вишневе – в бік Борової. На цій ділянці ЗС РФ змогли форсувати річку Чорний Жеребець у районі Андріївки.

“Підрозділи 12-го танкового полку та 423-го мотострілецького полку цієї дивізії, які діють по цьому напрямку, очевидно, найближчим часом спробують просунутись у бік Першотравневе та Зелений Гай, розвиваючи свій успіх. Штурмові підрозділи цієї дивізії, також активно атакують передові позиції українських військ в районі Стельмахівки, у напрямку на Лозову, явно намагаючись зайти на тили наших підрозділів, які обороняються південно-західніше с. Берестове”, – прокоментував Машовець.

Він проаналізував сили супротивника, що діють на Куп’янському напрямку.

Загалом Машовець оцінює, що на Куп’янському напрямку перебуває до 34 – 34,5 тис. російських окупантів – з урахуванням поповнення, яке сюди надійшло за останні два тижні, але без оперативного резерву.

Це угруповання загарбників розпоряджається такою кількістю техніки: до 430 танків (не найкращий показник для такої кількості танкових дивізій, на думку оглядача); 710-715 ББМ всіх типів, включаючи тягачі типу МТ-ЛБ; до 475-480 артсистем та мінометів; близько 160 одиниць РСЗВ; близько 8 – 10 одиниць пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу (що незвичайно багато). Крім того, у РФ на фронті діє авіація. Саме Куп’янське угруповання підтримує від восьми до 10 літаків армійської та оперативно-тактичної авіації. Серед них – бомбардувальники, які закидають позиції СОУ та населені пункти ФАБами та КАБами.

“Отже, що все це означає в оперативно-тактичному сенсі? На цей час прослідковується цілком очевидний зміст задуму командування противника…який умовно можливо розділити на два основних етапи: етап прориву й етап стискання. Сенс першого, явно, полягає у швидкому та “сокрушающем” прориві дивізій 1-ї танкової армії (ТА) противника до р.Оскіл на максимально можливій по фронту ділянці. Й таким чином, відрізання північної, меншої частини нашого плацдарму на цій річці, від основної, південної частини… При цьому 47-ма тд 1-ї ТА й сили й засоби зі складу 6-ї ЗВА та 11-го АК грають допоміжну “партію”, попередньо намагаючись ОДНОЧАСНО із проривом 2-ї мсд та 4-ї тд поступово витісняти наші війська у північній частині плацдарму максимально західніше. А сенс другого, очевидно, полягає у подальшому ОДНОЧАСНОМУ стисканні з кількох напрямків та ліквідації цієї “відрізаної” північної частини нашого плацдарму. Цей етап повинен закінчитись взяттям противником Куп’янського – Вузлового й лівобережної частини самого Куп’янська”, – вважає Машовець.

На його думку, ці дії противника й завзятість, з якою ЗС РФ рвуться до Осколу, — частина далекосяжного плану. Він передбачає “спуск із півночі на південь” – вздовж лівого берега Осколу – в бік Слов’янська та Краматорська.

“Тому, якщо загадуватися над питанням, навіщо вони так вперто пробиваються до Осколу, несучи цілком порівнянні з Покровським напрямком втрати, саме зараз, відповідь на нього стає очевидною – на Осколі зараз вирішується майбутній характер дій противника в районі стику Харківської, Донецької та Луганської областей”, – підсумував військовий оглядач.