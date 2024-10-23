РФ наступає на Куп’янщині: ворог окупував частину територій (Deep State)
У Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що РФ просунулась на Куп’янському напрямку.
За даними аналітиків проєкту Deep State, росіяни окупували частину нових територій у Кругляківці, що розташована неподалік Куп’янська.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: DeepState, карты боевых действий, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що РФ просунулась на Куп’янському напрямку. ".