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РФ наступає на Куп’янщині: ворог окупував частину територій (Deep State)

Україна 07:29   23.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ наступає на Куп’янщині: ворог окупував частину територій (Deep State)

У Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що РФ просунулась на Куп’янському напрямку. 

За даними аналітиків проєкту Deep State, росіяни окупували частину нових територій у Кругляківці, що розташована неподалік Куп’янська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «РФ наступає на Куп’янщині: ворог окупував частину територій (Deep State)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що РФ просунулась на Куп’янському напрямку. ".