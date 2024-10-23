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РФ наступает на Купянщине: враг оккупировал часть территорий (Deep State)

Украина 07:29   23.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ наступает на Купянщине: враг оккупировал часть территорий (Deep State) Фото: Генштаб ВСУ

В Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ продвинулась на Купянском направлении. 

По данным аналитиков проекта Deep State, россияне оккупировали часть новых территорий в Кругляковке, которая расположена неподалеку от Купянска.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ продвинулась на Купянском направлении. ".