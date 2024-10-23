РФ наступает на Купянщине: враг оккупировал часть территорий (Deep State)
Фото: Генштаб ВСУ
В Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ продвинулась на Купянском направлении.
По данным аналитиков проекта Deep State, россияне оккупировали часть новых территорий в Кругляковке, которая расположена неподалеку от Купянска.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: DeepState, карты боевых действий, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ продвинулась на Купянском направлении. ".