Какую глобальную задачу решает РФ прорывом к Осколу на Харьковщине — Машовец

Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в обзоре 23 октября сообщил о существенных успехах ВС РФ на Купянском направлении, а также — целях врага.

«В течение двух крайних недель противнику на Купянском направлении, очевидно, удалось достичь в тактической зоне достаточно ощутимых успешных результатов. Хотя, конечно, не все ему там удается так, как ему хочется (или лучше сказать, как он себе напланировал)», — оценил ситуацию Машовец.

По мнению обозревателя, россияне продолжают добиваться все той же цели: выйти на рубеж по реке Оскол — на максимально возможном участке фронта.

«Вероятно, направлением главного удара в этой операции, который явно наносит 1-я танковая армия (ТА) противника, его командование избрало общую дирекцию Крохмальное — Глушковка. Кроме этого, вероятно, в случае благоприятного для противника развития ситуации, его командование примет решение относительно дальнейших действий по отношению к самому г. Купянск и по всей вероятности — в сторону пгт Боровая», — отметил военный обозреватель.

Он подробно разобрал, чего россиянам удалось достичь в последнее время.

1. На направлении Синьковка — Петропавловка, по оценке Машовца, ВС РФ удалось обойти Синьковку с запада и продвинуться к реке Гнилица — вдоль железной дороги, за опушкой лесного массива.

На этом направлении, по прогнозу Машовца, ВС РФ в ближайшее время постараются «занести свой фланг восточнее», перерезав проселочные дороги, которые ведут в Синьковку с юга. Также их цель тут — выйти к Осколу напротив села Голубовка (оно на правом берегу). Цель этих действий — выбить Силы обороны, которые отражают врага в районе Синьковки, и заставить их отступить в сторону Петропавловки.

2. На направлениях Ивановка – Степная Новоселовка и Кисловка – Степная Новоселовка у россиян пока что особых успехов нет, хотя они активно штурмовали тут в прошедшие две недели. По мнению военного обозревателя, это объясняется смещением усилий захватчиков южнее — на более успешные для них направления Табаевка — Глушковка и Песчаное (нижнее) — Кругляковка. При этом, считает Машовец, «в течение какого-то ближайшего времени возобновят активные наступательные действия, причем одновременно с силами и средствами 6-й ОВА и 11-го АК, которые действуют по направлениям Ольшана – Петропавловка и Первомайское – Петропавловка». Цель врага на этом участке — выйти на рубеж Петропавловка — Новоосиново, захватив эти населенные пункты. После этого возможно продвижение в Куриловку и Ковшаровку.

«Пока в полосах действий тактических групп ГВ «Запад» противнику удалось достичь достаточно ограниченных тактических успехов, Однако, безусловно, с выходом его передовых подразделений к р. Оскол в районе с.Кругляковка (в районе разбитой переправы в Сеньково), следует в ближайшее время ожидать резкой активизации этих сил и средств противника по вышеназванным направлениям. Ведь, очевидно, командование противника приложит максимум усилий, чтобы минимизировать размеры и объем «отрезанной» (северной) части нашего плацдарма на р. Оскол и создать для себя самые удобные условия для захвата Купянска-Узлового и ликвидации этой части нашего плацдарма», — прогнозирует дальнейшее развитие событий Машовец.

3. Главным успехом армии РФ на Купянском направлении, по оценке военного обозревателя, стал тактический прорыв по направлению Табаевка — Песчаное (нижнее) и дальше на Кругляковку.

Здесь, по данным Машовца, армия РФ активно штурмует, в том числе, применяя значительное количество бронетехники.

«По сути, на этом направлении украинские войска имеют дело с некоторым методом противника, под условным названием «таран», когда противник за счет уплотнения боевых порядков своих передовых подразделений и создания «раздавливающего» преимущества в силах и средствах, в том числе путем концентрации боевой техники и личного состава, пытается проломить «в лоб» передовые позиции украинских войск. И бывает, достигает определенных результатов в этом деле», — прокомментировал Машовец.

4. Еще одно направление движения, где у россиян есть успехи, — это продвижение по направлению Джерельное — Вишневое — в сторону Боровой. На этом участке ВС РФ смогли форсировать реку Черный Жеребец в районе Андреевки.

«Подразделения 12-го танкового полка и 423-го мотострелкового полка этой дивизии, действующие по этому направлению, очевидно, в ближайшее время попытаются продвинуться в сторону Первомайского и Зеленого Гая, развивая свой успех… Штурмовые подразделения этой дивизии также активно атакуют передовые позиции украинских войск в районе Стельмаховки, по направлению на Лозовую, явно пытаясь зайти на тылы наших подразделений, которые обороняются юго-западнее с. Берестово», — прокомментировал Машовец.

Он проанализировал силы противника, которые действуют на Купянском направлении.

В целом Машовец оценивает, что на Купянском направлении находится до 34 — 34,5 тыс. российских оккупантов — с учетом пополнения, которое сюда поступило за последние две недели, но без оперативного резерва.

Эта группировка захватчиков распоряжается следующим количеством техники: до 430 танков (не лучший показатель для такого количества танковых дивизий, по мнению обозревателя); 710-715 ББМ всех типов, включая тягачи типа МТ-ЛБ; до 475-480 артсистем и минометов; около 160 единиц РСЗО; порядка 8 — 10 единиц пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (что необычно много). Кроме того, у РФ на фронте действует авиация. Конкретно Купянскую группировку поддерживает от восьми до 10 самолетов армейской и оперативно-тактической авиации. Среди них — бомбардировщики, которые забрасывают позиции СОУ и населенные пункты ФАБами и КАБами.

«Итак, что все это означает в оперативно-тактическом смысле? На данный момент прослеживается совершенно очевидное содержание замысла командования противника, который условно можно разделить на два основных этапа: этап прорыва и этап сжатия. Смысл первого, явно, состоит в быстром и «сокрушающем» прорыве дивизий 1-й танковой армии (ТА) противника к реке Оскол на максимально возможном по фронту участке. И таким образом, отрезание северной, меньшей части нашего плацдарма на этой реке, от основной, южной части. При этом 47-я тд 1-й ТА и силы и средства из состава 6-й ОВА и 11-го АК играют вспомогательную «партию», предварительно пытаясь одновременно с прорывом 2-й мсд и 4-й тд постепенно вытеснять наши войска в северной части плацдарма максимально западнее. А смысл второго, очевидно, заключается в дальнейшем одновременном сжатии по нескольким направлениям и ликвидации этой «отрезанной» северной части нашего плацдарма. Этот этап должен закончиться взятием противником Купянска-Узлового и левобережной части самого Купянска», — считает Машовец.

По его мнению, эти действия противника и упорство, с которым ВС РФ рвутся к Осколу, — часть далекоидущего плана. Он предполагает «спуск с севера на юг» — вдоль левого берега Оскола — в сторону Славянска и Краматорска.

«Поэтому, если задаться вопросом, зачем они так упорно пробиваются к Осколу, неся вполне сопоставимые с Покровским направлением потери, именно сейчас ответ на него становится очевидным — на Осколе сейчас решается будущий характер действий противника в районе стыка Харьковской, Донецкой и Луганской областей», — подытожил военный обозреватель.