«Он действительно очень пострадал». Терехов о «прилете» по Госпрому

О том, насколько разрушен Госпром после вечернего обстрела РФ, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Россияне обстреляли центральную часть Харькова накануне около 21:00. Вследствие удара авиабомбы пострадал один из символов Харькова – здание Госпрома.

«Хочу напомнить, что в 2023 году это здание было занесено в список ЮНЕСКО под усиленную охрану. Но вы видите, что это не остановило россиян и они попали в здание Госпрома и действительно это определенная визитка Харькова. И люди очень возмущены этим. Что касается разрушений, то да, действительно, был такой взрыв – я хочу сказать, что я недалеко был там и действительно такой мощный взрыв произошел и здание Госпрома частично было разрушено. Попадание было в кабинет, где никто не находился, это хозяйственный суд города Харькова. Кроме этого, рядом расположены жилые дома харьковчан. Очень многие окна были выбиты и сейчас работают наши коммунальные службы, чтобы закрыть контуры. Что касается самого здания, то оно действительно очень пострадало и это на самом деле ужасно», – сказал Терехов.