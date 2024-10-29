“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому

Про те, наскільки зруйнований Держпром після вечірнього обстрілу РФ, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Росіяни обстріляли центральну частину Харкова напередодні близько 21:00. Внаслідок удару авіабомби постраждав один із символів Харкова – будівля Держпрому.

“Хочу нагадати, що у 2023 році ця будівля була занесена до списку ЮНЕСКО під посилену охорону. Але ви бачите, що це не зупинило росіян і вони влучили в будівлю Держпрому і дійсно це – певна візитівка Харкова. І люди дуже обурені цим. Що стосується руйнацій, то так, дійсно, був такий вибух – я хочу сказати, що я недалеко був там і, дійсно, такий потужний вибух стався і будівля Держпрому частково була зруйнована. Потрапляння було в кабінет, де ніхто не перебував, це – господарський суд міста Харкова і пряме таке влучання. Крім цього, поряд розташовані житлові будинки харків’ян. Дуже багато вікон було вибито і зараз працюють наші комунальні служби, щоб закрити контури. Що стосується самої будівлі, то вона, дійсно дуже постраждала і це насправді жахливо”, – сказав Терехов.