Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому

Події 10:02   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому

Про те, наскільки зруйнований Держпром після вечірнього обстрілу РФ, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Росіяни обстріляли центральну частину Харкова напередодні близько 21:00. Внаслідок удару авіабомби постраждав один із символів Харкова – будівля Держпрому.

Хочу нагадати, що  у 2023 році ця будівля була занесена до списку ЮНЕСКО під посилену охорону. Але ви бачите, що це не зупинило росіян і вони влучили в будівлю Держпрому і дійсно це – певна візитівка Харкова. І люди дуже обурені цим. Що стосується руйнацій, то так, дійсно, був такий вибух – я хочу сказати, що я недалеко був там і, дійсно, такий потужний вибух стався і будівля Держпрому частково була зруйнована. Потрапляння було в кабінет, де ніхто не перебував, це – господарський суд міста Харкова і пряме таке влучання. Крім цього, поряд розташовані житлові будинки харків’ян. Дуже багато вікон було вибито і зараз працюють наші комунальні служби, щоб закрити контури. Що стосується самої будівлі, то вона, дійсно дуже постраждала і це насправді жахливо”, – сказав Терехов.

Читайте також: Терехов: «раніше вони не долітали до міста». Чим б’є РФ по Харкову

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Міськраду Харкова збирають на позачергову сесію: навіщо така терміновість
Міськраду Харкова збирають на позачергову сесію: навіщо така терміновість
29.10.2024, 10:15
ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини
ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини
29.10.2024, 10:13
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
28.10.2024, 21:40
За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ
За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ
29.10.2024, 10:00
“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому
“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому
29.10.2024, 10:02
Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти
Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти
29.10.2024, 09:49

Новини за темою:

08:57
Кожне рукостискання додає Путіну впевненості- Зеленський про удар по Держпрому
07:56
Коп постраждав під час обстрілу Держпрому. Вид зруйнованої будівлі з висоти
23:16
Наслідки прямого влучання по Держпрому в Харкові показав Синєгубов (фото)
22:49
«Гірші за нацистів». Росіяни ударили по Держпрому в Харкові – Єрмак
22:42
“Приліт” по Держпрому в Харкові: Терехов заявив, що Гітлер так не зміг

Ви читали новину: «“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 10:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, наскільки зруйнований Держпром після вечірнього обстрілу РФ, розповів мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".