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Действуют от имени начальника Лозовской РВА: как мошенники выманивают деньги

Украина 10:03   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Действуют от имени начальника Лозовской РВА: как мошенники выманивают деньги Фото: Лозовская РВА

О том, что на Харьковщине активизировались мошенники, сообщили в Лозовской районной военной администрации. 

Предпринимателям Лозовского района все чаще звонят неизвестные от имени начальника РВА Владимира Ромаха с просьбой перечислить деньги на поддержку ВСУ.

«В очередной раз подчеркиваем, что должностные лица Лозовской РВА, включая начальника Лозовской районной военной администрации Владимира Ромаха, НЕ ОБРАЩАЮТСЯ к жителям района, руководителям учреждений и организаций с целью сбора средств», – сообщили в администрации района.

На данный момент каждый случай мошенничества расследуют правоохранители. Поэтому, в случае очередного анонимного выманивания денег для украинских защитников, жителей района призывают незамедлительно обращаться в полицию.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине активизировались мошенники, сообщили в Лозовской районной военной администрации. ".