Действуют от имени начальника Лозовской РВА: как мошенники выманивают деньги

О том, что на Харьковщине активизировались мошенники, сообщили в Лозовской районной военной администрации.

Предпринимателям Лозовского района все чаще звонят неизвестные от имени начальника РВА Владимира Ромаха с просьбой перечислить деньги на поддержку ВСУ.

«В очередной раз подчеркиваем, что должностные лица Лозовской РВА, включая начальника Лозовской районной военной администрации Владимира Ромаха, НЕ ОБРАЩАЮТСЯ к жителям района, руководителям учреждений и организаций с целью сбора средств», – сообщили в администрации района.

На данный момент каждый случай мошенничества расследуют правоохранители. Поэтому, в случае очередного анонимного выманивания денег для украинских защитников, жителей района призывают незамедлительно обращаться в полицию.