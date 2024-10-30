Действуют от имени начальника Лозовской РВА: как мошенники выманивают деньги
О том, что на Харьковщине активизировались мошенники, сообщили в Лозовской районной военной администрации.
Предпринимателям Лозовского района все чаще звонят неизвестные от имени начальника РВА Владимира Ромаха с просьбой перечислить деньги на поддержку ВСУ.
«В очередной раз подчеркиваем, что должностные лица Лозовской РВА, включая начальника Лозовской районной военной администрации Владимира Ромаха, НЕ ОБРАЩАЮТСЯ к жителям района, руководителям учреждений и организаций с целью сбора средств», – сообщили в администрации района.
На данный момент каждый случай мошенничества расследуют правоохранители. Поэтому, в случае очередного анонимного выманивания денег для украинских защитников, жителей района призывают незамедлительно обращаться в полицию.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Лозовая, мошенники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 10:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине активизировались мошенники, сообщили в Лозовской районной военной администрации. ".