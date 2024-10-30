Діють від імені начальника Лозівської РВА: як шахраї виманюють гроші
Фото: Лозівська РВА
Про те, що на Харківщині активізувалися шахраї, повідомили в Лозівській районній військовій адміністрації.
Підприємцям Лозівського району все частіше дзвонять невідомі від імені начальника РВА Володимира Ромаха із проханням перерахувати гроші на підтримку ЗСУ.
“У черговий раз наголошуємо, що посадові особи Лозівської РВА, включно з начальником Лозівської районної військової адміністрації Володимиром Ромахом, НЕ ЗВЕРТАЮТЬСЯ до жителів району, керівників установ та організацій з метою збору коштів”, – повідомили в адміністрації району.
Наразі кожен випадок шахрайства розслідують правоохоронці. Тож у разі чергового анонімного виманювання грошей для українських захисників мешканців району закликають негайно звертатися до поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 10:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині активізувалися шахраї, повідомили у Лозівській районній військовій адміністрації. ".