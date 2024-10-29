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Ударив головою об стіну і зґвалтував: бойовика «ДНР» судитимуть під Харковом

Суспільство 21:17   29.10.2024
Олена Нагорна
Ударив головою об стіну і зґвалтував: бойовика «ДНР» судитимуть під Харковом

29-річного бойовика так званої «ДНР», якому інкримінують зґвалтування жінки під час окупації одного із населених пунктів Харківського району Харківської області, судитимуть заочно.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, фігурант – військовослужбовець 115-го полку так званої «ДНР» – наприкінці квітня 2022 року увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із сім’єю.

“Бойовик підійшов до неї, а потерпіла, злякавшись, відійшла назад, – йдеться у матеріалах слідства. – Він схопив її та вдарив головою об стіну будинку. Чоловік змусив жінку сісти на лавку. Жінка продовжувала супротив, тому він знову вдарив її. Поваливши потерпілу на лавку, обвинувачений сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці, та з метою максимального залякування здійснив постріл з вогнепальної зброї біля її тіла. Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала та просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував. Бойовик також додав, що якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вбʼє. Після цього фігурант пішов з будинку жінки”.

Обвинувачений у розшуку. Його судитимуть заочно у Харківському районному суді за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 21:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річного бойовика так званої «ДНР», якому інкримінують зґвалтування жінки під час окупації одного із населених пунктів Харківського району, судитимуть заочно".