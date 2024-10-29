Ударил головой о стену и изнасиловал: боевика «ДНР» будут судить под Харьковом

29-летнего боевика так называемой «ДНР», которому инкриминируют изнасилование женщины в ходе оккупации одного из населенных пунктов Харьковского района Харьковской области, будут судить заочно.

Как сообщают в областной прокуратуре, фигурант — военнослужащий 115-го полка так называемой «ДНР» — в конце апреля 2022 года ворвался на территорию домовладения, где проживала молодая женщина вместе с семьей.

«Боевик подошел к ней, а потерпевшая, испугавшись, отошла назад, — говорится в материалах следствия. — Он схватил ее и ударил головой о стену дома. Мужчина заставил женщину сесть на скамейку. Женщина продолжала сопротивление, поэтому он снова ударил ее. Повалив потерпевшую на скамейку, обвиняемый сказал, что в случае отказа ее изнасилуют другие военнослужащие, и с целью максимального запугивания произвел выстрел из огнестрельного оружия возле ее тела. В дальнейшем он начал срывать с жертвы одежду, женщина кричала и просила отпустить, поэтому он в третий раз ударил ее головой о стену и изнасиловал. Боевик также добавил, что если потерпевшая кому-то расскажет о нем, он найдет ее и убьет. После этого фигурант ушел из дома женщины».

Обвиняемый в розыске. Его будут судить заочно в Харьковском районном суде по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.