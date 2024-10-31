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Первый снег может выпасть в Харькове и области уже в выходные – синоптики

Общество 15:34   31.10.2024
Виктория Яковенко
Первый снег может выпасть в Харькове и области уже в выходные – синоптики Фото: Елена Нагорная

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, когда на Харьковщине ждать первый снег.

По данным синоптиков, в течение 1-4 ноября в регионе ухудшатся погодные условия.

«Будет наблюдаться ветреная, холодная погода. Ветер будет преобладать с западного, северо-западного направлений, 17 – 22 м/с. Осадки в виде дождя с переходом 3 ноября в снег с дождем. Ожидается временное образование снежного покрова 3-5 см», — говорится в сообщении.

На дорогах местами образуется гололед. А температура снизится с 3 ноября ночью до 2 градусов мороза с последующим понижением до минус 5. Днем температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, когда на Харьковщине ждать первый снег.".