Первый снег может выпасть в Харькове и области уже в выходные – синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, когда на Харьковщине ждать первый снег.

По данным синоптиков, в течение 1-4 ноября в регионе ухудшатся погодные условия.

«Будет наблюдаться ветреная, холодная погода. Ветер будет преобладать с западного, северо-западного направлений, 17 – 22 м/с. Осадки в виде дождя с переходом 3 ноября в снег с дождем. Ожидается временное образование снежного покрова 3-5 см», — говорится в сообщении.

На дорогах местами образуется гололед. А температура снизится с 3 ноября ночью до 2 градусов мороза с последующим понижением до минус 5. Днем температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 тепла.