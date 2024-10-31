Перший сніг може випасти у Харкові й області вже у вихідні – синоптики
Фото: Олена Нагорна
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, коли на Харківщині чекати перший сніг.
За даними синоптиків, впродовж 1 – 4 листопада в регіоні погіршаться погодні умови.
«Буде спостерігатися вітряна, холодна погода. Вітер переважатиме з західного, північно-західного напрямку, 17 – 22 м/с. Опади у вигляді дощу з переходом 3 листопада у сніг з дощем. Очікується тимчасове утворення снігового покриву 3 – 5 см», – йдеться у повідомленні.
На дорогах місцями утвориться ожеледиця. А температура знизиться з 3 листопада вночі до 2 градусів морозу з подальшим зниженням до мінус 5. Вдень температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, коли на Харківщині чекати перший сніг.".