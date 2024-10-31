Перший сніг може випасти у Харкові й області вже у вихідні – синоптики

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, коли на Харківщині чекати перший сніг.

За даними синоптиків, впродовж 1 – 4 листопада в регіоні погіршаться погодні умови.

«Буде спостерігатися вітряна, холодна погода. Вітер переважатиме з західного, північно-західного напрямку, 17 – 22 м/с. Опади у вигляді дощу з переходом 3 листопада у сніг з дощем. Очікується тимчасове утворення снігового покриву 3 – 5 см», – йдеться у повідомленні.

На дорогах місцями утвориться ожеледиця. А температура знизиться з 3 листопада вночі до 2 градусів морозу з подальшим зниженням до мінус 5. Вдень температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 тепла.