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Дощ і пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня

Погода 19:35   30.10.2024
Олена Нагорна
Дощ і пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня Фото: Василь Голосний

У четвер, 31 жовтня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 10-12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів тепла, вдень – 7-12.

Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний – 7-12 м/с. Вдень місцями пориви – 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 19:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 31 жовтня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ".