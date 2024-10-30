Дощ і пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 31 жовтня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 10-12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів тепла, вдень – 7-12.
Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний – 7-12 м/с. Вдень місцями пориви – 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 31 жовтня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ".