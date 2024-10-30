Дождь и порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября

В четверг, 31 октября, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — 10-12, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 до 7 градусов тепла, днем — 7-12.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный — 7-12 м/с. Днем местами порывы — 15-20 м/с.