Будет ли коммерческая недвижимость: мэрия о сносе домов в Харькове, цифры

На данный момент нет никакого решения о строительстве нового жилья или коммерческой недвижимости на месте поврежденных в результате ударов РФ домов в Харькове, которые должны демонтировать, заверил директор Департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции ХГС Константин Лыска.

«Очень сильно сейчас люди говорят: «вы сносите для того, чтобы там что-нибудь построить». На сегодняшний момент никакого решения о строительстве нового жилья или коммерческой недвижимости на месте тех домов, в отношении которых принято решение о демонтаже, не принималось. Поэтому говорить о том, что завтра снесли, а послезавтра начали там строить что-то, такого нет», — отметил Лыска.

Он также сообщил, что на сегодня в Харькове повреждены 4,5 тысячи домов. Приблизительно 600 из них — в капитальном ремонте, то есть имеют поврежденный конструктив.

«На сегодняшний день, с момента создания департамента, мы восстановили уже 51 дом. Это в общем-то дома не с сильными разрушениями. У нас еще в восстановлении находятся около 100 домов. У нас на разных стадиях находятся пять школ, три мы уже спроектировали и запустили один капремонт в заведении школьного образования», — добавил Лыска.

Он также рассказал, что сейчас разрабатывают соответствующий сайт, где будет информация о домах, которые восстановлены или находятся на стадии восстановления.

«Также можно будет по поисковой системе найти свой дом. Можно будет обратиться, и увидеть там краткую информацию, и понять, на какой стадии сейчас находится дом», — сказал Лыска.