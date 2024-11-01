Почему некоторые дома в Харькове восстанавливают быстрее, ответили в мэрии
В Харьковском горсовете объяснили, какой «путь» проходит поврежденный дом перед восстановлением после удара РФ.
«Нет такого перечня, скажем так «1,2,3…», что будет восстанавливаться. Это касается не только потому, что мы не хотим донести до общества, что сейчас делаем. Это касается и той ситуации, которая складывается в городе. То есть постоянные «прилеты», катаклизмы с которыми мы сталкиваемся каждый день. К тому же, обращаясь к общественности, которая постоянно справедливо с одной стороны, и не очень справедливо с другой, говорит: «дом пострадал в 2023 году, а наш через 2 месяца, тот восстановили, а этот нет», — сказал директор Департамента по благоустройства, восстановления и реконструкции Харьковского городского совета Константин Лыска, передает корреспондент МГ «Объектив».
По его словам, каждый «прилет» индивидуален, индивидуальны и разрушения дома. Зрительно дом может иметь легкое повреждение, но затем специалисты находят серьезные разрушения, которые невозможно увидеть сразу.
«Для Харьковской тергромады нет разницы между ОСМД или домами коммунальной собственности. Сейчас они стоят в одном направлении. Каждый дом, который был поврежден, он проходит весь путь: комиссия, изготовление соответствующих экспертиз, документо-сметная документация, и уже при финансировании выполняются те или иные строительные работы», — добавил Лыска.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстанавливают, дома, міськрада, ОСМД, прилет, путь, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 12:08;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете объяснили, какой «путь» проходит поврежденный дом перед восстановлением после удара РФ.".