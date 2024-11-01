Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Чому деякі будинки у Харкові відновлюють швидше, відповіли у мерії

Суспільство 12:08   01.11.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Чому деякі будинки у Харкові відновлюють швидше, відповіли у мерії Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді пояснили, який «шлях» проходить будинок перед відновленням після удару РФ.

«Немає такого переліку, скажімо так «1,2,3…», що буде відновлюватися. Це стосується не лише тому, що ми не хочемо донести до суспільства, що ми зараз робимо. Це стосується і тієї ситуації, яка складається у місті. Тобто, постійні «прильоти», катаклізми з якими ми стикаємося щодня. До того ж, звертаючись до громадськості, яка постійно справедливо з одного боку, і не дуже справедливо з іншого, каже: «будинок постраждав у 2023 році, а наш через 2 місяці, той відновили, а цей ні», – сказав директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міської ради Костянтин Лиска, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

За його словами, кожний «приліт» індивідуальний, індивідуальні й руйнації будинків. Візуально дім може мати легке пошкодження, але потім фахівці знаходять серйозні руйнації, які неможливо побачити одразу.

«Для Харківської тергромади немає різниці між ОСББ або будинками комунальної власності. Зараз вони стоять в одному напрямку. Кожний будинок, який був пошкоджений, він проходить весь шлях: комісія, виготовлення відповідних експертиз, документо-кошторисна документація, і вже потім при фінансуванні виконуються ті або інші будівельні роботи», – додав Лиска.

Читайте також: Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
01.11.2024, 13:26
Понад 4 тис. людей залишаються на Куп’янщині: що обіцяють евакуйованим (відео)
Понад 4 тис. людей залишаються на Куп’янщині: що обіцяють евакуйованим (відео)
01.11.2024, 13:22
Чи буде комерційна нерухомість: мерія про знесення домів у Харкові, цифри
Чи буде комерційна нерухомість: мерія про знесення домів у Харкові, цифри
01.11.2024, 12:52
Новини Харкова — головне 1.11: вечірній удар по Харкову, нічні вибухи
Новини Харкова — головне 1.11: вечірній удар по Харкову, нічні вибухи
01.11.2024, 13:26
Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові
Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові
01.11.2024, 11:26
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
01.11.2024, 08:42

Новини за темою:

11:35
У Харкові почали відновлювати будинок після прильоту (фото)
16:28
На Салтівці відновлюють пошкоджені обстрілами будинки: коли завершать роботи
16:49
У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото)
11:40
Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото)
14:54
Постраждалу школу в Мерефі планують відновити до кінця серпня за 70 млн грн

Ви читали новину: «Чому деякі будинки у Харкові відновлюють швидше, відповіли у мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді пояснили, який «шлях» проходить будинок перед відновленням після удару РФ.".