Чому деякі будинки у Харкові відновлюють швидше, відповіли у мерії
У Харківській міськраді пояснили, який «шлях» проходить будинок перед відновленням після удару РФ.
«Немає такого переліку, скажімо так «1,2,3…», що буде відновлюватися. Це стосується не лише тому, що ми не хочемо донести до суспільства, що ми зараз робимо. Це стосується і тієї ситуації, яка складається у місті. Тобто, постійні «прильоти», катаклізми з якими ми стикаємося щодня. До того ж, звертаючись до громадськості, яка постійно справедливо з одного боку, і не дуже справедливо з іншого, каже: «будинок постраждав у 2023 році, а наш через 2 місяці, той відновили, а цей ні», – сказав директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міської ради Костянтин Лиска, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
За його словами, кожний «приліт» індивідуальний, індивідуальні й руйнації будинків. Візуально дім може мати легке пошкодження, але потім фахівці знаходять серйозні руйнації, які неможливо побачити одразу.
«Для Харківської тергромади немає різниці між ОСББ або будинками комунальної власності. Зараз вони стоять в одному напрямку. Кожний будинок, який був пошкоджений, він проходить весь шлях: комісія, виготовлення відповідних експертиз, документо-кошторисна документація, і вже потім при фінансуванні виконуються ті або інші будівельні роботи», – додав Лиска.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстанавливают, дома, міськрада, ОСМД, прилет, путь, удар, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді пояснили, який «шлях» проходить будинок перед відновленням після удару РФ.".