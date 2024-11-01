Чи буде комерційна нерухомість: мерія про знесення домів у Харкові, цифри

Наразі немає жодного рішення щодо будівництва нового житла чи комерційної нерухомості на місці зруйнованих внаслідок ударів РФ будинків у Харкові, які мають демонтувати, запевнив директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції ХМР Костянтин Лиска.

«Дуже сильно зараз люди кажуть: «ви зносите для того, щоб там щось побудувати». На сьогоднішній момент ніякого рішення щодо будівництва нового житла, або комерційної нерухомості на місці тих будинків, щодо яких ухвалені рішення про демонтаж, не прийняте, не приймалося. Тому, казати про те, що завтра знесли, а післязавтра почали там будувати щось, такого немає», – зазначив Лиска.

Він також повідомив, що станом на зараз у Харкові 4,5 тисячі будинків пошкоджені. Приблизно 600 з них – у капітальному ремонті, тобто мають пошкоджений конструктив.

«На сьогодні, з моменту створення департаменту, ми відновили вже 51 будинок. Це загалом будинки не з сильними руйнаціями. У нас ще у відновленні знаходяться десь 100 будинків. У нас на різних стадіях знаходяться п’ять шкіл, три ми вже спроєктували і запустили один капремонт у закладі шкільної освіти», – додав Лиска.

Він також розповів, що наразі розробляють відповідний сайт, де буде інформація про будинки, які відновлені, або знаходяться на стадії відновлення.

«Також можна буде по пошуковій системі знайти свій будинок. Можна буде звернутись, і побачити там коротку інформацію, і зрозуміти на якій стадії зараз знаходиться будинок», – сказав Лиска.