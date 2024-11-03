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Кота спасли из-под завалов после ракетного удара по Харькову — ГСЧС

Происшествия 12:45   03.11.2024
Оксана Горун
Кота спасли из-под завалов после ракетного удара по Харькову — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали историю спасения кота на месте пятничного «прилета».

«После последнего ракетного удара по Харькову во время разбора завалов спасатели обнаружили и спасли кота. Бедное животное оказался в разрушенном доме и тихонько ждало помощи. Заметив испуганного пушистика, пожарные достали его из-под завалов. После этого четырехлапого красавца передали хозяевам. К счастью, теперь котику ничего не угрожает», — проинформировали спасатели.

Напомним, 1 ноября, в пятницу, около 16:00 по Харькову ударили ракеты С-300. Удар пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 40 полицейских и четверо гражданских ранены.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали историю спасения кота на месте пятничного «прилета»".