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Кота врятували з-під завалів після ракетного удару по Харкову – ДСНС

Події 12:45   03.11.2024
Оксана Горун
Кота врятували з-під завалів після ракетного удару по Харкову – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли історію порятунку кота на місці п’ятничного “прильоту”.

Після останнього ракетного удару по Харкову, під час розбору завалів рятувальники знайшли та врятували кота. Бідолашна тваринка опинився у зруйнованому будинку та тихенько чекала на допомогу. Помітивши наляканого пухнастика, вогнеборці дістали його з-під завалів. Після цього чотирилапого красеня передали господарям. На щастя, тепер котику нічого не загрожує. Завдяки професіоналізму надзвичайників маленьке життя було врятовано“, – поінформували рятувальники.

Нагадаємо, 1 листопада, у п’ятницю, близько 16:00 по Харкову вдарили ракети С-300. Удар прийшовся по місцю дислокації Нацполіції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 40 поліціянтів і четверо цивільних поранені.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 12:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли історію порятунку кота на місці п’ятничного “прильоту”".